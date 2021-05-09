Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım"

Alpaslan Uysal: 'Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor, iç saha maçında karşı karşıya geldiği Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'a başarılar dileyerek sözlerine başlayan Alpaslan Uysal, "Play-off oynayacak takımların da Allah yardımcısı olsun. Küme düşenlere geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda dönerler. Aşağı yukarı 2 senedir bu kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapıyorum. Şampiyonlukta da vardım. Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık. Son 3 maçta da bu görevi yönetim bana verdi. Ben de takımın başında bir 'ağabey' olarak aslanlar gibi 3 maçta mücadele ettik. Bugün görev verdiğimiz tüm arkadaşlar görevlerini yerine getirdi. Tuzlaspor da gelecek sezon yeni yapılanmayla her zaman hedefi olan takım olacaktır. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi yerlerde bu lige renk katacağına inanıyorum. Beraber görev yaptığım Taner Taşkın, Ali Tandoğan ve Suat Kaya hocama Tuzlaspor formasını 1 dakika bile giymiş olan futbolculara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:30:14. #1.16#

title