Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da
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Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da

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Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edildi.

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Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü de kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Son 3 sezondur Göztepe formasını giyen 27 yaşındak Alpaslan Öztürk, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkan deneyimli defans oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezon ise takımına 7 gol katkısı vermişti. Daha önce U18, U20 ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Alpaslan Öztürk, kariyerinde ilk defa A Milli Takım'da yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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