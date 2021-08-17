Alpaslan'ın son dakikada attığı depar eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Peşimden böyle koşmadın
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Alpaslan'ın son dakikada attığı depar eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Peşimden böyle koşmadın

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G.Saray'ın deplasmanda Giresun'a karşı oynadığı mücadelede son dakikalarda yedekten oyuna giren Alpaslan, geride eksik yakalanan takımı için hayati bir müdahalede bulundu. Rakip yarı alandan son gücüyle koşarak gelen Alpaslan, rakibi yakalayıp şut çekmesine engel oldu. Muslera da arkadaşını bağrını bastı. Bu anlara da Alpaslan'ın eşi esprili bir dille yaklaştı. Ebru Şancı, "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımı yaptı.

Eskiden mankenlik yapan ve dizilerde oynayan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Alpaslan'ın son dakikada attığı depara Şancı'dan esprili bir yorum geldi.

Alpaslan'ın son dakikada attığı depar eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Peşimden böyle koşmadın

"BENİM PEŞİMDEN KOŞMADIN BE"

Alpaslan son gücüyle koşup rakibin önüne kaydıktan sonra şutu engelledi. Alpaslan'ın sürati, hırsı, takım arkadaşlarından da takdir gördü. Bu anlara taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Ebru Şancı da esprili şekilde eşini yücelten bir paylaşım yaptı. Şancı paylaşımına, "Benim peşimden böyle koşmadın be" diye not düştü.

Alpaslan'ın son dakikada attığı depar eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Peşimden böyle koşmadın
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Alpaslan'ın son dakikada attığı depar eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Peşimden böyle koşmadın - Haberler Spor
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