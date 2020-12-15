Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışları Palandöken'de başladı

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası yarışları, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. Turnuvaya 9 ülkeden 39 sporcunun katıldığını belirten Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarın İranlı sporcuların da yarışlarda yer almasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2020-2021 sezonunun ilk resmi organizasyonu Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası yarışları, Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular Palandöken'de yer yer etkili olan tipi altında zamana karşı yarıştı. Yarışlar 18 Aralık'ta sona erecek.

Bu sezonun ilk yarışmasını düzenlediklerine dikkat çeken Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası'nın koronavirüs pandemisine karşı bütün önlemler alınarak gerçekleştirildiğini vurguladı. İran'ın da yarın yarışmaya katılmasını beklediklerini ifade eden Oto, kazasız belasız, salgından etkilenmeden bir sezon geçirme temennisinde bulundu.

Kayakta doğal olarak maske ve mesafe gibi önlemlerin bulunduğunu anlatan Başkan Oto, bu sene organizasyonlarda değişiklik yaptıklarını, Alp ve Kuzey disiplinlerinde Türkiye'yi bölgelere ayırdıklarını kaydetti. Pandemi sebebiyle az sayıda sporcu yarıştırmak istediklerini dile getiren Oto, "Bu sene değişlik yaptık. Kuzey ve Alp disiplininde az sayıda sporcu yarıştırmak için bölgelere ayırdık, sonrasında Türkiye Şampiyonası yapacağız. Doğu ve batı illerimizde sporcular araba mesafesinde yarışlara katılacak. Erzurum, Kayseri ve Uludağ ağırlıklı yarışmalarımız olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN