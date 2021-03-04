Alp Disiplini Dünya Gençler Şampiyonası Bulgaristan'da başladı
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Alp Disiplini Dünya Gençler Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

04.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:34
Alp Disiplini Dünya Gençler Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Alp Disiplini Dünya Gençler Şampiyonası, Bulgaristan'da başladı.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Alp Disiplini Dünya Gençler Şampiyonası, Bulgaristan'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bansko Kayak Merkezi'nde 95 sporcunun yarışacağı şampiyonada Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek.

Antrenör Hannes Brenner yönetimindeki milli takımda, erkeklerde Demirkan Hasırcı ve Zülfücan Oruç, kadınlarda ise Mina Baştan ile Lal Öktem yer alıyor.

Şampiyona, 10 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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