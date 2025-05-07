Almeda Baylan diskalifiye mi oldu, neden? Survivor All Star 2025'te hayrete düşüren gelişme!

Survivor All Star'da meydana gelen hırsızlık olayı yarışmadaki dengeleri altüst etti. Bu olay sonrası seyirciler, "Survivor'da neler yaşandı?" ve "Almeda Baylan yarışmadan elendi mi?" gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. Gelişme, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yarışmada yaşanan bu çarpıcı olayın ardından gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamalara çevrilirken, Almeda Baylan'ın diskalifiye edilip edilmediği sorusu da izleyicilerin gündeminde yer aldı. Peki, Almeda Baylan diskalifiye mi oldu, neden? İşte Survivor All Star'da yaşanan olayla ilgili son durum ve detaylar…

SURVİVOR'DA ALMEDA BAYLAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN?

Survivor All Star 2025 sezonunda yaşanan olay, hem yarışmacıları hem de izleyicileri derinden etkiledi. Yarışmacı Almeda Baylan, Batuhan Karacakaya ile birlikte yarışma alanı dışında kalan bir villaya gizlice girerek yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığı gerekçesiyle gündeme geldi. Bu davranış, yarışmanın kurallarını açıkça ihlal ettiği için büyük tepki çekti.

Almeda Baylan diskalifiye mi oldu

Ancak olay yalnızca hırsızlıkla sınırlı kalmadı. İddialara göre, bu durumun fark edilmesiyle birlikte prodüksiyon ekibinden dört çalışana fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürülen Almeda Baylan, yarışmanın disiplin kurallarını ikinci kez çiğnedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, acil durum konseyi toplayarak resmi diskalifiye kararını açıkladı.

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan

Konseyde konuşan Ilıcalı, yarışmanın etik değerlerine vurgu yaparak, bu tür davranışlara sıfır tolerans gösterileceğini belirtti. Açıklamanın ardından Almeda Baylan yarışmadan çıkarıldı ve adaya veda etti.

Baylan, yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu, sinirlerine hakim olamadığını ve bu davranışlarının yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak bu açıklama, diskalifiye kararını değiştirmedi. Bu olay, Survivor tarihine geçen en sert yaptırımlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.