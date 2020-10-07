Almanya - Türkiye maçı kaç kaç? Türkiye Almanya maçı canlı takip! Canlı anlatım! Almanya Türkiye maç sonucu! Maç kaç kaç bitti?

Türkiye Milli Takımı, 26. kez Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Almanya maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda ekranlara gelecek? Canlı takip! Maç kaç kaç?

A Milli Takımı, bugün deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Almanya ile Türkiye bugüne kadar toplamda 25 kez karşı karşıya geldi. 26. kez karşı kaşıya gelinecek Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Türkiye maçı devam ediyor. Şuanda skor 1-0

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇ KAÇ KAÇ DEVAM EDİYOR? DAKİKA KAÇ?

Maçta ilk yarı bitti. İlk yarı Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

ALMANYA - TÜRKİYE CANLI MAÇ TAKİBİ!

45' İlk yarı sona erdi

45' Hızlı gelişen Almanya atağında savunma arkasına sarkan Draxler, kaleci Mert'le baş başa kaldı. Draxler düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

27' Savunma arasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Julian Draxler bekletmeden pasını ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Julian Brandt'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok sol köşeye uzarak golü önledi.

25' Kullandığımız serbest vuruşta Yusuf Yazıcı havadan pasını barajın arkasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ozan Tufan vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş beklediği gibi etkili olmuyor ve doğrudan kaleci Bernd Leno'nun üzerine doğru gidiyor.

19' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bernd Leno sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

15' Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Emre Kılınç ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yusuf Yazıcı bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıkıyor

12' Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyoruz. Kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan'ın önünde kalıyor. Efecen bekletmeden yerden şansını deniyor anca

2' Sol kanattan gelişen atağımızda Yusuf Yazıcı son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas sol çaprazına doğru çeviriyor ancak bu noktaya hareketlenen Efecan Karaca topu kontrol edemiyor.

1' Maç başladı