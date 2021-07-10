Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar
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Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar

Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Ege'de eylemleriyle tansiyonu yükselten Yunanistan'da, Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar nedeniyle panik hakim. Yunan medyasında yer alan bir habere göre, Yunanistan'ın "Satmayın" talebine rağmen, Almanya Türkiye'ye oldukça gelişmiş denizaltılar satmaya devam ediyor. Haberde, "Atina'nın görmek isteyeceği son şey güçlü bir Türk donanması" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Yunanistan'ın yaşananları endişeyle izlediği de belirtildi.

Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan, bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman Bakanlığı'na göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.

DENİZALTILAR YUNAN MEDYASINDA

Yunan medyası, konuyla ilgili bir haber yaptı. Haberde, Türkiye'nin, hem süper güçlerin hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi. Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar

"ALMANYA, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Chrysopoulos, yazısına "Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor" sözleriyle devam etti. Bu hamlenin Türkiye'nin uluslararası askeri ve ekonomik arenada daha iyi ve daha geniş bir yer edinmesine kapı açacağının altını çizen yazıda, U-214 tipi Alman denizaltılarına dair bilgiler de yer aldı.

SU ALTINDA HAFTALARCA SESSİZCE İLERLEYEBİLİR

Bu denizaltılar, dizel motorunu besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde denizaltı haftalar boyunca görünmeden ve ses çıkarmadan su altında ilerleyebiliyor. Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle güçlendirilen deniz cephanesini endişeyle izlediği de kaydedildi.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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