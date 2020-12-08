Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi

AB liderler zirvesi öncesi yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Almanya'nın Atina'nın Türkiye'ye yaptırım isteğine karşı çıktığı haberlerinin ardından Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Michalis Mailis istifa etti.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları zirvesinin ardından Perşembe ve Cuma günü liderlerin bir araya gelmesi bekleniyor. Masadaki en önemli konu ise Doğu Akdeniz'de geri adım atmayan Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar.

TÜRKİYE'YE UYGULANACAK YAPTIRIMLARA ALMANYA KARŞI ÇIKIYOR

Zirve öncesinde Yunanistan'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Kathimerini gazetesi, dışişleri bakanları zirvesinde Yunanistan'ın önerilerine en yoğun direnişin Almanya'dan geldiğine yönelik bir haber yayınladı. Habere göre, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya'ya İtalya, İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan da destek verdi.

YUNAN-ALMAN SANAYİ VE TİCARET ODASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Almanya'nın Türkiye'nin yanında durması Atina'da büyük tepki çekerken, Berlin'in bu direnişi peşinden bir de istifa haberini getirdi. Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı Michalis Mailis, 12 yıldır yürüttüğü görevden istifa ettiğini açıkladı. 30 yılı aşkın süredir organizasyonda yer alan Mailis'in dedesi, Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurucusuydu.

Michalis Mailis

Kathimerini, Mailis'in Berlin yönetiminin yaptırımların önüne geçtiği ve silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini ileri sürdü.