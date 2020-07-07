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Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor

Alman hükümeti, koronavirüsün ihracata olumsuz etkilerini hafifletebilmek için harekete geçti.

Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor
07.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:05

Alman hükümeti, koronavirüsün ihracata olumsuz etkilerini hafifletebilmek için harekete geçti. Alman şirketlerin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yapacağı yatırımlara verilen garantiler kolaylaştırılıyor.Alman hükümeti, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen Alman şirketlerinin yurt dışına yaptığı ihracat ve yatırımlara destek için teşvik önlemlerini genişletiyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in, ihracat yapacak Alman şirketlerinin mali şartlarını iyileştirmek için beş maddelik bir plan hazırladığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı planda, devletin verdiği Hermes kredi ve yatırım garantilerinin işlerliğinin önemine dikkat çekildi.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, yabancı iş ortaklarının siyasi ve ekonomik riskler nedeniyle ödeme güçlüğü yaşaması halinde ihracat yapan Alman şirketlerinin doğacak zarara karşı korunmasını hedefliyor. 2019 yılı verilerine göre, Alman devletinin Hermes kredi ve yatırım garantisi verdiği 154 ülke arasında Türkiye de bulunuyor.

Riskli işlere de kefalet

Ekonomi Bakanı Altmaier'in hazırladığı plana göre, artık riskli sayılabilecek ticari işler için de Hermes kredi ve yatırım garantisi vermek mümkün olacak. Böylelikle, yabancı iş ortaklarının bir krediyi taksitle değil, vade süresinin sonunda geri ödeyebileceği durumlarda da yapılan ihracat garanti altına alınabilecek.

Bunun yanı sıra devletin kefaletiyle müşterilerine taksitle ödeme imkanı sağlayan şirketler, buna ek olarak geri ödemeler konusunda bankaları da devreye sokabilecek. Bu durumda, banka Alman şirkete geri kalan ödemeyi yapacak ve ödediği parayı yabancı iş ortağından taksitle tahsil edecek. Her iki düzenlemenin de 2021 yazına kadar geçerli olması düşünülüyor.

KfW'den kredi finansmanı

Planda federal hükümetin ayrıca, ihracat kredi garantilerinin masraflarının ödenmesinde firmalara kolaylık sağlaması ve ödeme tarihlerinin ertelenmesi öngörülüyor. Plana göre, ihracat kredisi veren bankalar ise Alman yatırım bankası KfW üzerinden finansman sağlayabilecek.

Hermes kredi ve yatırım garantileri 2019 yılı raporuna göre, Alman hükümeti geçen yıl toplam 21 milyar euroluk ihracata kefalet verdi. Yapılan ihracatın dörtte üçlük önemli çoğunluğu, sanayileşmekte olan ve gelişmekte olan ülkelere gerçekleşti.

Türkiye, kredi ve yatırım garantisi sağlanan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Resmi verilere göre, Türkiye'ye yapılan ihracat garantilerinin hacmi 2019 yılında 1 milyar 100 milyon euro, 2018 yılında ise 1 milyar 780 milyon euro olarak kaydedildi.

Kaynak: Deutsche Welle

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