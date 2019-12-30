Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?

30.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00

Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif gücü konumundaki Almanya, iş gücü açığı en fazla olan ve dışarıdan nitelikli göçmene en çok ihtiyacı olan ülke. Almanya'nın AB dışındaki ülkelerden nitelikli göçmen alımını kolaylaştıracak yasası Mart 2020'de yürürlüğe giriyor. Bu yolla Almanya'ya gelecek olan yüz binlerce göçmenin büyük çoğunluğu da yine Alman vatandaşlığına geçmenin yollarını arayacak.



Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor. Euronews.com'da Görüntüle