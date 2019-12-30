Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?
Haberler » Dünya » Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır? - Haberler

Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?

Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor.

30.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00
Almanya'da vatandaşlık ve oturum izni nasıl alınır?

'nin (AB) lokomotif gücü konumundaki , iş gücü açığı en fazla olan ve dışarıdan nitelikli göçmene en çok ihtiyacı olan ülke. Almanya'nın AB dışındaki ülkelerden nitelikli göçmen alımını kolaylaştıracak yasası Mart 2020'de yürürlüğe giriyor. Bu yolla Almanya'ya gelecek olan yüz binlerce göçmenin büyük çoğunluğu da yine Alman vatandaşlığına geçmenin yollarını arayacak.


Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler