Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 cami ve Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha polisinin söz konusu binalarda inceleme yapmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

"Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postalarda, DİTİB'e bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'nde bomba olduğu iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle