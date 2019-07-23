Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 cami ve Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha polisinin söz konusu binalarda inceleme yapmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 cami ve Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha polisinin söz konusu binalarda inceleme yapmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
"Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postalarda, DİTİB'e bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'nde bomba olduğu iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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