Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı

Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 cami ve Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha polisinin söz konusu binalarda inceleme yapmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı

Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 cami ve Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bomba imha polisinin söz konusu binalarda inceleme yapmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

"Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postalarda, DİTİB'e bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'nde bomba olduğu iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et