Almanya'da okullara korona tatili
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Ren Vestfalya, Almanya, Avrupa, Güncel

Almanya'da okullara korona tatili

Avrupa'da etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle, Almanya'da okulların pazartesi gününden itibaren tatil edilmesi kararlaştırıldı.

13.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:45
Almanya'da okullara korona tatili

Avrupa'da etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle, Almanya'da okulların pazartesi gününden itibaren tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Avrupa'da etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle, Almanya'da okullar pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere tatil edildi. Baden-Württemberg, Bavyera, Saarland, Berlin, Bremen, Aşağı Saksonya, Hessen, Thüringen'den sonra Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde okullar tatil edildi. Kuzey -Ren vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, korona virüsünün yayılmasını engellemek için, eyalet genelindeki tüm okul ve kreşlerin tatil edildiğini, buna paralel olarak huzur evlerininde ziyarete kapalı olacağını duyurdu. Laschet, okulların Paskalya tatiline kadar kapalı olacağını belirterek, eyalet genelindeki önlemlerin artırıldığını da ifade etti. Laschet, bugüne kadar Kuzey Ren-Vestfalya'da 525 vaka görüldüğünü ve KRV'deki 4 kişinin korona virüsünden hayatını kaybettiğini söyledi.

KRV Başbakanı Armin Laschet, "Çok ciddi ve karmaşık bir tehditle uğraşıyoruz. Bununla sadece dayanışma ve tutarlılıkla başa çıkabileceğiz. Gereksiz sosyal temaslardan kaçının, gereksiz seyahatlerden kaçının ve diğer insanlarla dayanışma gösterin. Bin kişilik etkinlikler iptal edilmelidir. Ülke büyük bir sınavla karşı karşıya. Belki de ülke tarihinin en büyüğü" dedi.

Laschet, şimdilik eyalet genelindeki toplu taşımaya kısıtlama getirilmesinin gerekmediğini de belirtti.

B.DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI SEYİRCİSİZ

Yarın oynanması planlanan Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki derbi maçı seyirci olmadan oynanacak. BVB Organizasyon Direktörü Christian Hockenjos, düzenlediği basın toplantısında yarın stadyuma gelmenin pek bir anlamı olmadığını belirtti.

(Mustafa Tığlı/İHA)

Kaynak: İHA

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