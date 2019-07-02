Almanya'da Müslüman çatı kuruluşu üye sayısı altıya çıktı

ALMANYA'da 4 büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine katarak üye sayısını 6'ya çıkardı. Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen konsey toplantısında, Fas Genel Konseyi (ZRMD) ile Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) temsilcileri imza atarak KRM'ye katıldı. İmza töreninde KRM kurucu üyeleri DİTİB, İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) temsilcileri de yer aldı.

BOŞNAKLARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

KRM Sözcüsü Nurhan Soykan, Boşnaklar Toplumu (IGBD) ile katılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Almanya'daki İslami cemaatlerin bir çatı altında toplanması anlamına gelen bu birleşme, KRM için gelecek adına itici güç olarak kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı. Batılı ülkelerde artan ırkçılık ve İslamofobi sorununa da değinen Soykan, şunları kaydetti: "Almanya'da tabii sadece ırkçılar yok, çok büyük bir kitle de bizim yanımızda ve bizi destekliyor. Devletten, Yahudilerde olduğu gibi devlet içinde İslamofobiyle mücadele temsilcisi ve camilerimizin daha iyi korunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.