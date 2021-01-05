Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

05.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:51
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı.

Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410'a ulaştı.

Son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518'e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.

Açıklamada, tatil döneminin 3 Ocak'ta sona erdiği ülkede, eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların RKI'ya geç ulaşması nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı 5 bin 678 hastanın tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 181'inin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağını görüşüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla devam eden toplantıda 10 Ocak'a kadar geçerli olan Kovid-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.

Almanya'da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 16 Aralık'ta bir dizi tedbir alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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