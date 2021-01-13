Almanya'da gündem Mesut Özil
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Almanya'da gündem Mesut Özil

13.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:47
Almanya'da gündem Mesut Özil

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi Almanya spor gündemini sarsmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi Almanya spor gündemini sarsmaya devam ediyor.

Mesut Özil, Almanya Milli Takım formasını en son 27 Haziran 2018 tarihinde Güney Kore'ye karşı 2-0'lık skorla biten maçta giyerken, Almanya, ön eleme turuyla Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine çıkmıştı. 

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, bugün manşetten verdiği haberde Almanya Futbol Federasyonu yeni Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ama şimdiye kadar yayınlanmasını istemediğini duyurdu.Gazete, 7 Ekim 2020'de Almanya'nın Köln kentinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı ve 3-3 biten özel karşılaşma öncesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e mektup gönderdiğini ortaya çıkardı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi. DFB Başkanı Fritz Keller'in teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Ayrıca gazete haberinde Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

 


Almanya'da gündem Mesut Özil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender GÜNGÖR

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