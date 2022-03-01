Almanya'da ev yangınında 3 kişi öldü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Kraichtal beldesinde müstakil bir evde çıkan yangında üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, yangında ağır yaralanan bir kişi de helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kurbanların kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.