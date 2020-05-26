Almanya Bundesliga: W.Bremen: 0 - Mönchengladbach: 0 Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen, sahasında Mönchengladbach ile karşı karşıya gelirken mücadelede gol sesi çıkmadı.

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen, sahasında Mönchengladbach ile karşı karşıya gelirken mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bundesliga'nın 28. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, üst sıralardan kopmak istemeyen Mönchengladbach'ı konuk etti. İki takımın da istekli bir futbol ortaya koymasına karşın gol bulamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Werder Bremen puanını 22 yaparken 17. sırada kaldı. Mönchengladbach ise puanını 53 yaptı ve Leverkusen'in mağlup olduğu haftada rakibini averajla geçerek 4. sıraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA