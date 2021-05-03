Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı
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Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı

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Otomotiv devi Volkswagen'in, ABD biriminin adını "Voltswagen" olarak değiştireceğine dair yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı. Şaka sonrası şirketin hisseleri yüzde 12,5 oranında yükselince, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu konu hakkında soruşturma açtı.

Alman otomobil devi Volkswagen'in "1 Nisan şakası" haberi başına bela açtı. Haberde, Volkswagen'in Amerika biriminin adı "Voltswagen" olacağı açıklanmıştı. Daha sonra ise bunu 1 Nisan şakası olduğu ifade edilmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin ABD biriminin adının "Voltswagen of America" diye değiştirildiği şeklinde yapılan şakanın hisseleri nasıl etkilediği ve herhangi bir yasayı ihlal edip etmediği konusunda soruşturma başlattı.

YANLIŞLIKLA PAYLAŞMIŞ GİBİ YAPTILAR

Şirket 29 Mart'ta "Voltswagen" adının geçtiği bir basın bültenini yanlışlıkla paylaşmış süsü vermiş, sonraki gün bu değişikliğin gerçek olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Reuters ve Associated Press gibi büyük haber kuruluşları bu gelişmeyi gerçekmiş gibi geçmişti. Zira kuruluşlar, Volkswagen yetkililerinin kendilerine isim değişikliğini onayladığını bildirmişti.

HİSSELERİ YÜZDE 12,5 ORANINDA YÜKSELDİ

Gelen tepkilerin ardından 31 Mart'ta, bunun elektrikli araçlara olan bağlılığı gösterme amacıyla yapılan bir şaka olduğu açıklanmıştı. Ancak şirketin hisse senetleri bu süreçte yüzde 12,5 oranında yükselmeyi görmüştü. Şaka olduğunun açıklanmasından sonraki birkaç gün de yükselmeye devam etmişti. Bununla birlikte New York Times'ın haberinde Volkswagen'in ciddi bir cezayla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı
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