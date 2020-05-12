Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann, Alman liglerin başlatılmasını doğru bir karar olduğunu dile getirdi. Klinsmann ayrıca, Almanya'daki uygulamanın diğer ligler için de örnek olacağını ifade etti.

İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör Jurgen Klinsmann, Bundesliga'da maçların başlatılmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Klinsmann konuyla ilgili, "Bu virüsle yaşamak için riski en aza indiren çözümü bulmamız gerektiğine inanıyorum. Bizim için çok önemli olan futbola şimdi devam etmenin doğru karar olduğuna inanıyorum. Koronavirüsün toplum üzerinde önemli bir etkisi olacak. Her spor dalı , her kulüp bu yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalacak. Zaten dünya çapında bir kriz yaşanıyor ve gelecekte işler daha iyi olmayacak. Almanya'da şampiyonluk yarışının yeniden başlaması bize futbolun İspanya, İngiltere, İtalya'da da mümkün olan en kısa sürede başlayabileceği hakkında umut veriyor" ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİSİZ HOŞ OLMAYACAK"

Maçlara seyirci alınmamasını da değerlendiren Jurgen Klinsman, "Stadyumlarda seyircisiz maç oynamak çok hoş olmayacak. Ama en azından konuyla ilgili bir uzlaşma sağlandı" dedi.

Klinsman, salgın döneminde maçlarda her zaman risk olduğunu belirterek, futbolculardan dikkatli olmalarını istedi.