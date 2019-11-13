13.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:02

Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor

Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik:

"2020 yılında ise ekonomik sürecin normalleşmeye başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz"

MANİSA - Yüz yıllık öncü iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Grubu, Türkiye'de faaliyetlerine başlamasının 25. yılını, İstanbul'un ardından Manisa'daki fabrikasında da kutladı. Viessmann Manisa fabrikasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, ekonomide normalleşmenin başlayacağı 2020'de çift haneli büyümeyi öngördüklerini belirtirken, Türkiye'de değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'deki 25. yıl dönümü vesilesiyle Viessmann Manisa fabrikasında düzenlenen basın toplantısında Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik ve şirketin Manisa Genel Müdürü Nurten Üner, gazetecilere Türkiye'deki faaliyetleri ve gelecekte hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri anlattı. Türkiye ekonomisine çeyrek asırdır katkıda bulunuyor olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, 1917'de kurulan Viessmann Grubu'nun bugün 12 bin çalışanı ve 2.5 milyar euroluk cirosuyla önde gelen uluslararası iklimlendirme çözümleri üreticilerilerinden biri konumunda olduğunu söyledi. Grubun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkede 23 üretim tesisi bulunduğunu ve dünya çapında 74 ülkede dağıtım ve temsilcilik ofisleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Çelik, Viessmann'ın Türkiye'de çeyrek asrı bulan faaliyetlerinin şirket misyonuna paralel olarak istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. 25 senelik tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Çelik, Viessmann Grubu'nun 2013 yılında, Türkiye'deki çalışanlarının en büyük ideallerinden birini gerçekleştirerek yatırım yapmaya karar verdiğini ve 20 milyon euro yatırımla Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kombi fabrikasını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tarihten itibaren Türkiye'de ürettiğimiz Viessmann kombileri iç pazarın yanı sıra yüksek oranda aralarında Avrupa ülkeleri de olmak üzere yurt dışına ihraç etmeye başladık. Yani, 2013 yılına kadar ürünlerimiz yurt dışından ithal edilirken, 2013 yılında fabrikamızın açılmasıyla yerli üretici ve ihracatçı kimliği kazandık."

"300 kişiye istihdam sağladık"

Satış ve üretim organizasyonları ile Viessmann'ın 300 kişiye istihdam sağladığını aktaran Dr. Celalettin Çelik, yeni nesil kombilerin tasarlandığı Ar-Ge merkezi ve yerel tedarikçi ekosistemi ile geliştirdikleri iş birliği sayesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Çelik, ayrıca "Türkiye'de sahip olduğumuz güçlü marka imajının arkasında, yüksek ürün kalitesinin yanı sıra tam müşteri memnuniyetini hedefleyen nitelikli satış sonrası hizmet anlayışımız bulunuyor. Teknolojinin ve ürünlerin tanıtılması noktasında çok sayıda eğitim, seminer ve fabrika teknik gezileri düzenleyerek Viessmann'ın geniş teknik literatürünü tesisat sektörümüze kazandırdık. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye'de hızla gelişen modern ısı tekniği kültürüne önemli katkılar sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Gururla ifade edebiliriz ki, halen Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 1 milyon Viessmann ürünü tüketicilerimizin yaşam konforuna doğrudan katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Viessmann Türkiye'nin birlikte çalıştığı 500'e yakın bayi, 300'ün üzerinde servis teşkilatı ve 10 bölge müdürlüğü ile çok geniş bir organizasyona sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Viessmann olarak, mevcut ve kapsamlı yoğuşmalı cihaz ürün portföyü ile ErP Yönetmeliğinin Türkiye'de yürürlüğe girmesinden önce de satışlarımızda Türkiye'de pazar ortalamasının üzerinde bir yoğuşmalı cihaz payına sahiptik. Bu bakımdan sektördeki teknolojik yeniliklerimizle birlikte ErP yönetmeliği sonrasında da pazardaki pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte dönemsel ekonomik dalgalanmalara rağmen Viessmann olarak Türkiye'de sürekli ve istikrarlı büyüme trendimizi koruduğumuzu belirtmek isterim. Viessmann Türkiye olarak aldığımız önlemler ve başarılı çalışmalarımız sayesinde bu sene gerileyen pazarda pazar payımızı artırdığımızı söyleyebilirim. 2020 yılında ise ekonomik sürecin normalleşmeye başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de faaliyette bulundukları çeyrek asrın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Celalettin Çelik, "Viessmann Grubu ve Türkiye organizasyonu olarak derin bir bağlılıkla Türkiye'de değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner ise 2013 yılında kurulduktan sonra Manisa fabrikasının ihracat oranının giderek arttığını, bu oranın 2019 itibariyle üretimin yüzde 70'ine ulaştığını söyledi. Gerçekleştirdikleri ihracat ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan Türkiye'nin en çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan ilk üç firması arasında yer aldıklarını vurgulayan Üner, "Sadece gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracat ile değil, sağladığımız istihdam ile de hem Türkiye ekonomisine hem de Manisa ve Ege Bölgesi'ne katkıda bulunuyoruz" dedi.

Manisa olarak 6 yıllık kapsamlı çalışmanın neticesinde bu yıl 'Great PlacetoWork' kapsamında '2019 Ege'nin En İyi İşvereni' ödülünü aldıklarını belirten Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner, gerçekleştirdikleri çalışmalarla bölgede bir farklılık oluşturduklarına inandıklarını ve Ege Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarına da örnek olduklarını ifade etti.

Bu yıl ayrıca Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesinin 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Belgesi'ni imzalayarak sürdürülebilir kalite yolculuğuna adım attıklarını aktaran Üner, "Önce Türkiye'de sonra da Avrupa'da örnek olmak istiyoruz ve bu doğrultuda KalDer'in kurumsal yapısı içinde önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Viessmann'ın Ar-Ge'ye dünya çapında verdiği önem doğrultusunda, 2018 yılı başında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi onayı aldıklarını söyleyen Nurten Üner, "Manisa'da hayata geçirdiğimiz Ar-Ge Merkezimizde hali hazırda sayıları 20'yi bulan nitelikli uzman çalışanımız görev yapmaktadır. İlerleyen dönemde bu sayının artırılmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda Ar-Ge Merkezi'mize yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yapılan yatırımlar sonucunda Viessmann'ın yoğuşmalı kombisi Vitodens 050'nin Viessmann Manisa Fabrikası'ndaki Ar-Ge Bölümünde geliştirildiğini belirten Üner, ayrıca 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil kombilerin Ar-Ge'sinin de Manisa fabrikasında yürütüldüğünü aktardı.

Viessmann Grubu'nun "gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlamak" misyonu kapsamında Manisa fabrikasının yeşil bina konsepti ile inşa edildiğini belirten Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner, "Manisa fabrikamız özgün ve sosyal mesajlar veren mimarisi, bütünüyle yenilenebilir enerji ile kurgulanan sistem çözümleriyle dikkat çekiyor. Manisa fabrikamızda ısı pompası, termik güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler gibi yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak, fosil yakıtlardan tamamen bağımsız ısıtma ve soğutma yapılıyor. Bu doğrultuda, gelecek nesiller için sürdürülebilir ve çevre dostu yüksek verimli enerji çözümlerini 25 yıl boyunca yaptığımız gibi, ilk günkü şevkle sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA