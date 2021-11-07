Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

SÜRE: 130 Dakika (31, 32, 33, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde de evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Tüm setlerin büyük çekişme içinde geçtiği mücadelenin ilk iki setini konuk ekip 25-23 ve 25-22 kazanıp 2-0 öne geçti. Altekma üçüncü seti 25-23 alarak skoru 2-1'e getirdi. Son seti basit 25-23 kaybeden Altekma maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.