15.10.2019 14:41

Allianz teknik deprem ve yangın test ve eğitim merkezi açıldı

İSTANBUL - Allianz Türkiye'nin Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açılışında konuşan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Allianz Teknik ile deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda akademik çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.

Allianz Türkiye'nin, İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı. Merkez, 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilirken, bin 400 metrekare kapalı alan ve bin 100 metrekare açık alana sahip olduğu kaydedildi. Deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun olduğu konferans salonu, edok ve spray odaları, yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı olmak üzere toplam 10 ana bölümden oluşuyor.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot, Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ve Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat katıldı.

"Önlem almanın yolu toplumsal risk farkındalığı artırmaktan geçiyor"

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan açılışta yaptığı konuşmada Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi ile toplumda risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncüsü olarak sektörde bir ilke daha imza atıyoruz. AFAD'a göre Türkiye'de doğal afetlerde en yüksek riski 9,3 puanla deprem taşıyor. Ancak ülkemizde her 10 kişiden 7'si, herhangi bir inceleme yaptırmamış olmasına rağmen evinin sağlam olduğunu düşünüyor. Allianz'ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması 'Risk Barometresi'nde yangın da, deprem gibi, ülkemizin karşı kaşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor. Geçen yıl ülkemizde yaşadığımız, etkileri ciddi boyutlara ulaşan yangınlar ve 27 Eylül'de gerçekleşen 5,8'lik deprem bizlere toplumsal risk farkındalığı konusunda daha gidecek çok yolumuzun olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ülkemizin karşı karşıya olduğu bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Biz de Allianz Türkiye olarak hayalimizi işte tam da bu hedefle kurduk. Allianz Teknik ile ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığının artırılması amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Gürkan, "30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun, bu ölçekteki yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan, Türkiye'nin ilk tesisi. Türkiye'deki toplumsal risk farkındalığını artırma konusunda önemli bir adım olarak gördüğümüz merkezimizle deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye, uzun vadeli yatırım ajandamızın ilk sıralarında yer alıyor"

Allianz Grubu'nun faaliyet gösterdiği coğrafyalar içinde Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot, "Sigortanın ekonomi içindeki payının ve toplumdaki sigorta bilincinin artırılması açısından da büyük bir potansiyel taşıyan Türkiye, uzun vadeli yatırım ajandamızın ilk sıralarında yer alıyor. 2008 yılından bu yana yaptığımız 1 milyar avroyu aşkın yatırım, bu ülkeye olan inancımızın ve kalıcılığımızın en önemli göstergesi" diye konuştu.

Kaynak: İHA