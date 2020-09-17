Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında? Allahyar Seyyadmeneş hangi takımlarda oynadı?
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Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında? Allahyar Seyyadmeneş hangi takımlarda oynadı?

The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almış olan Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında? Allahyar Seyyadmeneş hangi takımlarda oynadı?

Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında? Allahyar Seyyadmeneş hangi takımlarda oynadı?
17.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:22

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcu Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesine adını yazdıran bir yetenektir.

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR? ALLAHYAR SEYYADMENEŞ KAÇ YAŞINDA?

2001 yılında İran'da dünyaya gelen Allahyar Sayyadmanesh, 1,82 cm boyundadır.

ALLAHYAR SEYYADMENEŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç forvet ülkesinde yer alan ekipler arasında Padideh, Saipa ve Esteghal'de forma giydi. Amol bölgesinde doğan Allahyar U19 takımlarında sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İran'ın Padideh ve Saipa U19 takımlarında oynayan genç futbolcu, oynadığı sezonda tüm kulvarlarda çıktığı toplam 17 maçta 821 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında? Allahyar Seyyadmeneş hangi takımlarda oynadı?

12 Haziran 2018'de ise Allahyar Seyyadmeneş, İstiklal ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

1 Temmuz 2019 tarihinde ise Seyyadmeneş, Fenerbahçe ile beş senelik bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına 12 Temmuz 2020'de çıkan genç yetenek Sivasspor karşısında 88. dakikada yedekten oyuna dahil olarak ilk maçına çıkmıştır.

Uluslararası kariyeri

Seyyadmeneş, Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finaline yükselen İran U-17 futbol takımında yer almıştır.

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