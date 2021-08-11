Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
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Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı. Yakınlarının sakinleştirdiği şahsın saldırgan tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 22.30 sıralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ö. adlı şahıs, aşırı alkol alımı sonucu rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Hasan Ö., burada tedavi altına alındı. Sağlık çalışanlarının yaptıkları incelemenin ardından müşahede odasına alınarak serum takılmasına karar verilen Hasan Ö. ise taşkınlık çıkartıp, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana yürüyerek, tedavi masası üzerindeki tıbbı malzemeleri yere fırlattı.

Sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü

Tüm malzemeleri yere fırlatarak saldırgan tavırlar sergileyen Hasan Ö., sağlık çalışanlarının üzerine yürümek istediği sırada yakınları tarafından sakinleştirildi. Saldırgan tavırlarını sürdüren Hasan Ö. daha sonra güvenlik tarafından hastane dışına çıkarıldı. Hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına ve tedavi hizmetlerinin aksamasına sebep olan olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Hastane yönetimi şikayetçi oldu

Saldırı hakkında açıklama yapan Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlyas Sarı ise, "Dün akşam saatlerinde acil servisimizde üzücü bir olay yaşandı. Acil servisimizin yoğun olduğu bir vakitte alkollü olduğunu düşündüğümüz şahıslar, acil servisimize muayene için başvurmuşlar. Acil hekimimiz tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra gerekli tedavi ve tetkiklerin yapılması amacıyla müşahedeye alınmışlardır. Yaklaşık 15 hasta ve yakınının olduğu müşahede alanımızda bu şahıslar taşkınlık çıkarıp, personelimize sözlü hakaretlerde bulunup, etrafı yumruklayıp malzemelere zarar vermişlerdir. Alanda gerginliğe sebebiyet verip, personelimizin moral ve motivasyonunun düşmesine ve hastalarımızda korkuya sebep olmuşlardır. Oluşan durumla ilgili yasal işlem hastanemiz tarafından başlatılmıştır" dedi.

Saldırı anı kameralara yansıdı

Öte yandan alkol komasına giren şahsın acil servisteki saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sedye alanından gelen Hasan Ö., tedavi çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek tıbbi malzemeleri yere saçıyor. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs daha sonra dışarı çıkarılıyor. - KOCAELİ

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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