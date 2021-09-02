Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde çift idman yapan sarı siyahlılar sabah saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezinde yaptığı kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanını Aliağa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdi. Teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular denge, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, "Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmiyoruz"

Yeni sezona yepyeni umutlarla başladıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Çalışmalarımıza şampiyonluk hevesi ve inancımızla başladık. Takım olarak şampiyonluk hedefimizden vazgeçmiyoruz. Bu takımı ve şehri hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak için aynı heyecan ve coşkuyu yaşıyoruz. Bu sene arzuladığımız şampiyonluk hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Abdullah Çınar: "Bu ekibin parçası olmak beni heyecanlandırıyor"

Aliağaspor FK'ye transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden kanat oyuncusu Abdullah Çınar, "Bu ekibin bir parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Sezon sonunda şampiyon olarak üçüncü lige çıkmak bize nasip olur inşallah" diye konuştu.

Murat Arslan: "Üçüncü lige çıkacağımıza inanıyorum"

Orta saha oyuncusu Murat Arslan ise beklentileri olan bir kulübe geldiğini belirterek, "Profesyonel lige yıllardır bir hasret var. Bu hasreti inşallah bu sene sona erdireceğiz. Aliağaspor FK'yi hak ettiği yer olan üçüncü lige çıkaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aliağaspor FK, lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 17:29:17. #1.14#

title