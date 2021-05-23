Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı
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Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Aliağaspor Futbol Kulübü, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa ekibi Bieksper Hacırahmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Aliağaspor Futbol Kulübü, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa ekibi Bieksper Hacırahmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Aliağa Spor Futbol Kulübü, Manisa temsilcisi Beiksper Hacırahmanlıspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım; Ömer Can, Yusuf Kılıç, Atamert Yavuz, Semih Durmuş, Zihni Aydın, Osman Buğra Uysal, Özkan Yılmaz, Ersin Aslantoğ, Murat Ulusoy, Atalay Demirtaş, Çağrı Alpaslan ilk 11'i ile başladı. Mert Kuleli, Çağlar Çoban, Ali Yasin Demir, Batuhan Doğrukıran, Erkan Gövercin, Bahri Yıldırım, Serdar Vefa Yeşil, Berkant Ben, Şefik Koz, Ünal, Semih Baştan, Suat Gündüz ve Raşit İlçebaylık ikinci yarıda şans bulan isimler oldu.

Konuk ekip Bieksper Hacırahmanlı Spor maçın 25. dakikasında Uğur Kapısız'ın attığı kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım bu gole 50. dakikada Raşit İlçebaylık'ın golüyle cevap verdi. Mücadelenin büyük bir bölümünde oyuna hakim olan Aliağaspor FK, verdiği mücadeleyle lige hazır olduğunu gösterdi. Her iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. - İZMİR

Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı
Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı
Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı
Aliağaspor FK, hazırlık maçında berabere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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