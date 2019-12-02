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Aliağaspor FK deplasmanda 3 puanı kaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 11. haftasında, Aydın Yıldızspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.

02.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:09
Aliağaspor FK deplasmanda 3 puanı kaptı

Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 11. haftasında, Yıldızspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 11. haftasında Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor'a konuk oldu. Aydın Stadında oynanan karşılaşmayı Yunus Aytekin Atabek, , Ömer Faruk Şahin üçlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar Aydın deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da maçı izleyenler arasında yer aldı. Taraftarı arkasına alan Aliağa temsilcisi, rakibin 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Deplasmanda aldığı bu galibiyet ile puanını 21'e yükselten Aliağaspor FK, lider Bergama Belediyespor'un evinde yaşadığı puan kaybıyla aradaki farkı 8'e indirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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