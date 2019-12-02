Aliağaspor FK deplasmanda 3 puanı kaptı

02.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:09

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 11. haftasında, Aydın Yıldızspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 11. haftasında Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor'a konuk oldu. Aydın Adnan Menderes Stadında oynanan karşılaşmayı Yunus Aytekin Atabek, Hakan Adlı, Ömer Faruk Şahin üçlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar Aydın deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da maçı izleyenler arasında yer aldı. Taraftarı arkasına alan Aliağa temsilcisi, rakibin 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Deplasmanda aldığı bu galibiyet ile puanını 21'e yükselten Aliağaspor FK, lider Bergama Belediyespor'un evinde yaşadığı puan kaybıyla aradaki farkı 8'e indirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA