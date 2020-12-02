Ali Palabıyık kimdir, nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı?
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Ali Palabıyık kimdir, nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı?

02.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:00
Ali Palabıyık kimdir, nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı?

Pek çok tartışmalı derbiyi yöneten Ali Palabıyık, son günlerde başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Palabıyık'ın yönettiği derbi maçlarını kim kazandı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de düdük çalan Ali Palabıyık hakkında merak edilenler...

Süper Lig'de maç yöneten FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık, hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

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İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

2013 yılında yönettiği Rosenborg-St.Johnstone karşılaşmasının dördüncü hakemi olan Ali Palabıyık, 2020 yılında yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakem olarak görev yapıyor.

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