Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?

23.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:01
Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?

Hakem Ali Palabıyık istatistikleri sorgulanıyor. Futbol hakemi olmasının yanında bir öğretmen olan Palabıyık, küçük yaşlarda kaleci olarak futbola başladı. İlk kez 2002 yılında PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak sahaya çıktı. Ali Palabıyık kaç yaşında?

Ali Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak yer aldı. 2015 yılı açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı. Ali Palabıyık kariyeri...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Palabıyık, 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Futbola, küçük yaşlarda kaleci olarak başladı. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşınday 13 Ocak 2002'de, Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı. İlk orta hakemlik deneyimini 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.

Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?

Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. 2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer alan Ali Palabıyık, 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Başarılı futbol hakemi 2008 yılından bu yana Eda Palabıyık ile evlidir.

İlgili Haberler

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:19:11. #1.14#
title