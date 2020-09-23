Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?

Hakem Ali Palabıyık istatistikleri sorgulanıyor. Futbol hakemi olmasının yanında bir öğretmen olan Palabıyık, küçük yaşlarda kaleci olarak futbola başladı. İlk kez 2002 yılında PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak sahaya çıktı. Ali Palabıyık kaç yaşında?

Ali Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak yer aldı. 2015 yılı açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı. Ali Palabıyık kariyeri...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Palabıyık, 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Futbola, küçük yaşlarda kaleci olarak başladı. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşınday 13 Ocak 2002'de, Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı. İlk orta hakemlik deneyimini 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.

Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. 2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer alan Ali Palabıyık, 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Başarılı futbol hakemi 2008 yılından bu yana Eda Palabıyık ile evlidir.