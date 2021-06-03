Ali Koç kasayı dolduracak formülü buldu! Yıldız futbolcuların satışına gerek kalmadı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay, Ozan ve Szalai hariç 15 milyon euroluk oyuncu satışı yapabileceklerini belirtmişti. Sarı-Lacivertliler, Allahyar, Frey, Zajc ve Zanka'dan bonservis bedeli kazanacağından emin. Bu futbolculardan maksimum seviyede gelir elde etmek için sıkı pazarlıklar yapılacak. Nabil Dirar'ın da ayrılmasıyla maaştan açılacak boşluk kulübün elini rahatlatacak. Bu oyunculardan 15 milyon euro civarında gelir/tasarruf hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminde Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Attila Szalai hariç 15 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapabileceklerini de duyurmuştu. Koç, isim vermeden bir Fenerbahçeli oyuncuya 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, sezonu kiralık olarak geçiren ve kadroda düşünülmeyen oyunculardan gelecek parayı 9 milyon Euro olarak hesapladı.

KİRALIKLAR KENDİNİ GÖSTERDİ

Sarı-Lacivertliler'de Nabil Dirar, Miha Zajc, Allahyar Sayyadmanesh, Michael Frey ve Mathias Zanka geçen sezon kiralık olarak verilmişti. Özellikle Allahyar, Zajc ve Frey kiralık gittikleri takımlarda ortaya koydukları grafikle dikkat çeken isimler oldu.

ALLAHYAR'IN YILDIZI PARLADI

Allahyar Sayyadmanesh'in Zorya ile kiralık sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. Taraftarlar tarafından yılın oyuncusu seçilen İranlı genç futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk opsiyonunu Ukrayna kulübü kullanmayı planlıyor. 19 yaşındaki futbolcu forma giydiği 19 karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.

FREY BELÇİKA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'ye geldikten sonra bekleneni veremeyen Michael Frey de Waasland Beveren'de tam tersi bir sezon yaşadı. 27 mücadelede 12 gol 3 asist yapan golcü futbolcu Sarı-Lacivertli takıma kiralıktan geri döndü. 26 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen kulüpler bulunuyor.

ZAJC GENOA'DA KALIYOR

Genoa'ya kiralan Miha Zajc da performansı beğenilen oyuncular arasında. Satın alma opsiyonu şartlar oluşmadığı için devreye girmese de Genoa, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Genoa dışında İtalya'dan bazı takımlar da 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. 31 maçta 1 gol atıp 3 asist yapan Zajc'tan 4 milyon Euro bonservis bekleniyor.

ZANKA VE DIRAR YOLCU

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka ve Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı ise gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Sarı - lacivertliler iki oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Sezon başı Zanka Kopenhag'a, Dirar ise FC Brügge'e kiralanmıştı. (Ajansspor)