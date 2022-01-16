Acun Ilıcalı ve Ali Koç'tan dev zirve! İngiltere'de bir araya geldiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Londra'da bir araya geldi. İngiltere'ye teknik direktör görüşmeleri için giden Ali Koç'a, Ilıcalı'nın da destekde bulunacağı ileri sürüldü.

Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra takımın başına geçici olarak İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç, İngiltere'ye giderek, Hull City'i satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ajansspor'un haberine göre; Championship ekibinin maçını tribünden izleyen ikili, lüks bir rezidansta Fenerbahçe maçını tabletten takip etti.

ALLAHYAR VE ZAJC TRANSFERİ

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar ve Zajc ile ilgilendiği iddia edilirken, ikilinin bu transferler ile ilgili görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmediği bilinmiyor.

ALMANYA'DAN SONRA İNGİLTERE

İlk önce Almanya'ya, ardından İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda Ilıcalı ile birlikte hareket edeceği ileri sürüldü.

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