Ali Koç'un "Fenerbahçe'ye odaklan" diye uyardığı Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı - Haberler Spor
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Ali Koç'un "Fenerbahçe'ye odaklan" diye uyardığı Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Mesut'un ticari ilişkilerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması" lazım ifadesinden sonra uzun süredir 'Cuma' paylaşımı yapmayan Mesut, 'Hayırlı Cumalar' gönderisi paylaştı. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'u medyanın önüne attığı düşüncesinde. Başkan Koç, kameralar önünde Mesut'un Fenerbahçe'den daha çok ticari ilişkilerine yoğunlaştığını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra tartışma konusu olan Mesut'tan Cuma paylaşımı geldi.

Ali Koç'un 'Fenerbahçe'ye odaklan' dediği Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

UZUN SÜREDİR SUSKUNDU

En son Cuma paylaşımı 17 Eylül'de yapan Mesut, 2 ay sonra bu adetini sürdürdü. Mesut'un paylaştığı mesaj dikkat çekti. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un 'Fenerbahçe'ye odaklan' dediği Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

İRFAN'IN EŞİ BEĞENDİ

Mesut'un bu paylaşımını yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de beğendi.

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Yorumlar (1)
YOĞURTÇU :bu adam boş gönderin gitsin,
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