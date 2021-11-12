Ali Koç'un "Fenerbahçe'ye odaklan" diye uyardığı Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'u medyanın önüne attığı düşüncesinde. Başkan Koç, kameralar önünde Mesut'un Fenerbahçe'den daha çok ticari ilişkilerine yoğunlaştığını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra tartışma konusu olan Mesut'tan Cuma paylaşımı geldi.

UZUN SÜREDİR SUSKUNDU

En son Cuma paylaşımı 17 Eylül'de yapan Mesut, 2 ay sonra bu adetini sürdürdü. Mesut'un paylaştığı mesaj dikkat çekti. Yıldız futbolcu, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

İRFAN'IN EŞİ BEĞENDİ

Mesut'un bu paylaşımını yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de beğendi.

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