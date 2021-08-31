Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı kalan bir futbolcunun iyi bonservis teklifi gelmesine rağmen sorun çıkarması üzerine o isme gönderme yaptı. Koç, "İsmini vermeyeceğim ama iyi bir teklif geldi. Burada kazandığının iki mislini istedi. Sorun çıkartana sorun yaratırım. Mayısa kadar kulüpte tutarım" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'a transferlerle ilgili net bilgiler verdi.

İşte Koç'un transfer sözleri:

"FORVETİMİZ YETİŞİR"

Min-jae ve Rossi'yi UEFA listesine yazdırdık. Geriye bir tek forvet kaldı. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz. Forvetimizin de yetişeceğini düşünüyorum.

"MAYISA KADAR OTURURLAR"

İyi bir bonservis geldi kadro dışı kalan oyuncumuza. Burada kazandığının iki mislini istedi. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün.

"CAULKER, TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR"

Caulker ile oynamak istediği için yollarımızı ayıracağız. Çin'den çok iyi bir teklif var. Onu değerlendirmiyor şu an. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Konuyu kişiselleştirdiği için belli şartlar önümüze sunuyor.

"ROSSİ'DE BEDEL YOK"

Rossi'yi bedel ödemeden aldık. 23 yaşında ve çok önemli bir futbolcu.

"HOCAMIZ SERDAR'I DA İSTEMEMİŞTİ"

Caulker, bir fırsat transferiydi ve hocayla görüşmeler sırasında kendisine haber de verilmişti. Caulker, bizim takımda görmek istediğimiz karakterde bir oyuncu. Bize gelmek istedi ve biz de aldık. Hocamız Serdar'ı da istememişti ama şimdi çok memnun ondan.