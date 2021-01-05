Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada
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Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada

05.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:47

Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermede bulundu. Koç, Terim'in daha önce maçların uzatma dakikalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, "Buna tepki koyanların sonraki maçta yaşadıkları ortada" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermelerde bulundu.

Ali Koç Terim'in Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi" sözlerine vurgu yaptı.

"SONRAKİ MAÇTA YAŞADIKLARI ORTADA"

Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor; saha içi ve saha dışı. Gerek VAR odasında alınan kararlar. Standardı yakalamak istediğimiz bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı, bir nebze VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun etkilendiği dönemi yaşadık birkaç haftadır. Ne kadar çok bağırılıp çağırılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsam, fikrimi değiştirmeye de açığım. Bunu bir şekilde otoritelerin göstermesi lazım. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. Yok maçlar yetirince uzatılmıyor diye tepki koyanların sonraki maçta yaşadıkları ortada" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada
Haber Yorumları (9)
KRAL 66: Utan be ali koç o kadar tansfer yaptın şu anda fenevin açık ara önde olman gerekiyordu sen başkalarıyla ugraşana kadar teknik ekibinle sana transfer yaptıran emre belez oglugla ugraş ne bu takımın halı de bu senede şampiyon olamayacaksınız
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ULTRA: Ali Koç daha neler görecen neler cimbom bu yılda şampiyon bir kupa daha görecen sen geldin geleli hic bişey değişmedi gene kupa alıyoz tek bişey var pilavın yanında kuru ne güzel koydun onyekuru. . . . . . . . . . .
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DURAN TEKERLEK: sen terime laf söyleyebilecek kapasitede bir insan mısın? sorun bakalım futboldaki başarılarını yada kupalarını?
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