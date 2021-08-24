Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
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Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan iş birliği anlaşmasında uzun yıllar unutulmayacak bir cümle kullandı. Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'e, "Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum. Hepimizin bir kusuru var. Benim de babam Beşiktaşlı" dedi.

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Kulübü, Bahçeşehir Koleji'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun kullanımı için anlaşma imzaladı.

Sporx'in haberine göre; Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Bahçeşehir Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın katıldı.

Anlaşmanın ardından yaşanan diyalog gündeme damga vurdu.

"HERKESİN KUSURU VAR"

Ali Koç, şu sözleri sarf etti: Önümüzdeki sezon burada 70 küsur maç olacak. Bize Fenerbahçekler 'Bahçeşehir maçına girecek miyiz' diye soruyor. İletişim ekibiniz çok güzel işler yapıyor. Markanız eğitim dalında aldı başını gidiyor. Tez zamanda bakarsınız eğitim iş birliği için basın karşısına geçeriz. Size bu kitabı hediye etmek istiyoruz. Bu kitap tarihimizi ele alan bir kitap. Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum, hepimizin bir kusuru var, sağlık olsun. Benim de babam Beşiktaşlı. Fenerbahçe'ye olan gönül bağınız inanıyorum ki buraya göz atınca daha da artacaktır. Bu iş birliğimiz kuvvetlenerek büyüsün istiyorum.

Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
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Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı - Haberler Spor
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