Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü
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Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü

Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü
Haberler.com - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Başkanı Berne Gözbaşı, takımının yeni sezondaki hedefi ve şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Gözbaşı'nın Fenerbahçe ile ilgili sözlerine Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Gözbaşı, "Şampiyon Trabzon olur. Beşiktaş sıkıntılı. Ali Koç iyi kadro kurdu, Pereira'yı getirerek doğru yaptı ama şampiyon olmak için bunlar yeterli değil" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeliler, "Yeterli olan nedir?" diye tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. Gözbaşı, Kayserispor'un hedefinin Avrupa olduğunu ve altyapıdan gelen gençlerden gelir elde etmek olduğunu ifade etti.

İşte Gözbaşı'nın açıklamalarından satır başları:

"TRABZONSPOR GİBİ OLACAĞIZ"

"Asansör takım devri geride kaldı. Önümüzdeki birkaç yılda idari, sportif, ekonomik ve insan kaynağı anlamında Anadolu'nun Trabzonspor gibi parlayan yıldızı olacağız.

"ÜÇ BÜYÜKLER SIKINTILI"

Bu sezon şampiyon Trabzonspor olur. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray. Trabzonspor çok istikrarlı ve kadroları çok güçlü. Beşiktaş'ı özel maçta 3-0 yendik. 'Tam kadro çıkmadı' demezler mi, tam kadro olsa da inanın sonuç değişmezdi. Şampiyon (Beşiktaş) sıkıntılı.

"YETERLİ DEĞİL"

Ali Koç heyecan duyulan bir takım kurdu, bildiği Pereira'yı getirerek doğruyu yaptı ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bunlar yeterli değil.

Ali Koç bu sözleri duymasın! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına F.Bahçeliler ateş püskürdü

"YETERLİ OLAN NEDİR?"

Fenerbahçeli muhabir Sercan Hamzaoğlu Gözbaşı'nın bu açıklamasına, "Kadro iyi, hoca iyi, yeterli olan nedir?" diye tepki gösterdi. Hamzaoğlu'nun bu paylaşımının altında Fenerbahçeli taraftarlar da Gözbaşı'nın ifadelerine sert çıktı.

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