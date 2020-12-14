Ali İhsan Kabakcı, Cimnastik milli takımını tebrik etti
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Ali İhsan Kabakcı, Cimnastik milli takımını tebrik etti

14.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:16
Ali İhsan Kabakcı, Cimnastik milli takımını tebrik etti

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız toplam sekiz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız toplam sekiz madalya kazandı.

Hafta sonu yapılan Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'ın yer aldığı takımımız gümüş madalya kazanırken, Türkiye Alet Finallerinin yapıldığı Pazar günü 7 madalya daha kazandı. Ferhat Arıcan; paralel bar aletinde 15.100 puan ile altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu sporcumuz kulplu beygirde ise 14.433 puan ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Halkada daha önce Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, 15.000 puan ile bu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde Kayserili Sporcumuz Mert Efe Kılıçer 12.933 puan ile barfikste gümüş madalya kazanırken, paralel barda 13.266 puan ile bronz madalyanın sahibi oldu. Bora Tarhan ise halkada 13.000, atlamada 14.016 puan ile iki bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Avrupa Şampiyonasında 7 Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Cimnastik Milli Takımımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı, Cimnastik milli takımını tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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