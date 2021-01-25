Ali Gültiken kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Ali Gültiken'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan Ali Gültiken'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ali Gültiken kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Gültiken hangi takımda, görevi ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Vatandaşlar Ali Gültiken'in hayatını ve biyografisini araştırıyor. Peki Ali Gültiken kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALİ GÜLTİKEN KİMDİR?

Ali Kurtuluş Gültiken (d. 27 Haziran 1965, İstanbul), Forvet mevkiinde görev yapmış Türk eski millî futbolcudur. 1999 yılından itibaren teknik direktörlük kariyeri başlamıştır. 2009 yılının ikinci yarısında, Göztepe'de futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Ayrıca 2010-2011 sezonunda Göztepe'yi, TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkartan ekibin başında yer almıştır. 2011-2012 sezonu itibarıyla, Göztepe'deki görevi devam etmektedir.

Ali Gültiken doğum tarihi : 27 Haziran 1965

Ali Gültiken kaç yaşında : 55 yaşında

Ali Gültiken mesleği ne : Futbol

Ali Gültiken nereli : İstanbul doğumlu

Ali Gültiken burcu ne : Yengeç

Ali Gültiken boyu : 1,86 m

ALİ GÜLTİKEN FUTBOL KARİYERİ

Gültiken, Beşiktaş'ın unutulmaz forvet oyuncularındandır. Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'la birlikte oluşturdukları ileri üçlü (Metin-Ali-Feyyaz) pek çok başarı kazanmış ve isimlerine özel tezahüratlar yapılmıştır.

Futbola Bakırköy Yücespor Kulübü'nde başladı. Ardından Beşiktaş Genç Takımı'na geldi. 1984-1985 sezonunda A takıma yükseldi. İlk yıllarında sağ bek mevkiinde oynadı. Ancak daha sonra İngiliz teknik direktör Gordon Milne çalışkanlığına da güvenerek onu forvet mevkiine çekti.

Beşiktaş'ta oynadığı 262 lig maçında 91 gol kaydetti. 1987-1988'de 38 maçta 30 golle en yüksek performansını gösterirken, gol krallığında Tanju Çolak'ın arkasında ikinci sırayı aldı. Avrupa gol krallığında da altıncı sırayı aldı.

Beşiktaş'ın yenilgisiz şampiyonluğu kazandığı 1991-1992 sezonununda oynanan en kritik maç olan 9 Mayıs 1992 günü BJK İnönü Stadyumu'ndaki Galatasaray maçında takımı adına bir gol attıktan sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi ve futboldan uzun süre uzak kaldı. Bu sakatlığın etkisinden tam olarak kurtulamayan futbolcu, bir süre daha futbol oynasa da, eski formunu yakalayamadı ve 1995'te 30 yaşında Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı ve bir sene sonra Kayserispor formasıyla 31 yaşında futbola erken veda etti.

Beşiktaş'ta 5 Türkiye Ligi Şampiyonluğunun yanı sıra, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık ve 5 TSYD Kupası şampiyonlukları yaşadı. 38 kez Türkiye millî futbol takımı formasını giydi. 1995 yılında transfer olarak son sezonunda Kayserispor'da oynadı. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta jübile yaparak aktif futbol yaşantısını tamamladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

15 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-21, 7 kez de Türkiye A Millî olmak üzere 38 kez millî formayı giymiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre futbolculuk yaşamında ilk adımlarını attığı erkek giyim sektöründe kendi ismiyle firma kurdu. Daha sonra bu işi bırakarak spor yazarlığı ve teknik adamlık yaptı. Önce Erzurumspor'da çalıştı ardından Rasim Kara'nın yardımcısı olarak Yozgatspor'da görev aldı. Aralıklarla televizyon programlarında spor yorumculuğu ve gazete yazarlığı yaptı. Daha sonra Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak Manisaspor'da görev aldı. Mustafa Denizli'nin İran takımı Pas'a geçmesi ile Ali Gültiken de İran'a gitti.

FURBOL MENAJERLİĞİ

Ali Gültiken, 2006-2007 sezonunda Beşiktaş menajerliğine getirilmiştir. Sezon sonu bu görevinden istifa etmiştir. 2009-2010 sezonun ortasında Göztepe'de sportif direktörlüğünde getirilmiştir. 2011-2012 Bank Asya Birinci Lig sezonunun ikinci yarısında görevinden ayrılmıştır.