Ali Gülleri vefatının 4. yılında anıldı

ADANA (İHA) - Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanlarından Ali Gülleri vefatının 4. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreni, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Merhum Başkan Ali Güllleri'nin anılarını daima canlı tutacaklarını belirten ASKF Başkanı Ahmet Bozan, "Asıl ölüm unutulmaktır, biz merhum başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız, daima yaşatacağız. Amatör spora yaptıkları güzellikleri anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Amatör spora emeği geçen, ebediyete intikal etmiş tüm amatör spor gönüllülerine ve merhum Başkanımız Ali Gülleri'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

Anma törenine katılım gösteren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Gülleri'nin oğlu Taşkın Gülleri ise, "Buraya kadar gelip bizlere destek olan tüm camiaya teşekkür ederiz, babamızı rahmetle anıyoruz, O'nun evladı olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunarak yapılan anma töreninde Gülleri'nin kabrine karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Ali Gülleri'nin ailesinin yanı sıra, ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan ve ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, Adana Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı İrfan Irmak, Seyhan ve Çukurova Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri Mustafa Lavkor ve Bilal Oldaç, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Yüreğir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ceyhun Öktem, Sarıçam Belediyesi Spor Şube Müdürü Kadir Gül, Çukurova Belediyesi Spor Danışmanı Ergin Ulun, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, Eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Tuncer Akdoğan ile kulüp temsilcileri, aile dostları ve eski arkadaşları katıldılar. - ADANA