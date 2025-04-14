Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında başlatılan soruşturma, reşit olmayan kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiaları üzerine açıldı. Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular ise sporcu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ali Efe Güneş kimdir? Buz Pateni Sporcusu Ali Efe Güneş kaç yaşında, nereli?

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

?Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde Ankara'da doğmuş olan Türk artistik buz pateni sporcusudur. 20 yaşında olan Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir.

Sosyal medyada da aktif olan Güneş'in TikTok'ta yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Ancak, 14 Nisan 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya üzerinden reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.