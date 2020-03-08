Ali Ece'den Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: Ben olsam Okan Buruk'u düşünürüm Spor yazarı Ali Ece, Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye Başakşehir ile başarılı sonuçlar alan Okan Buruk'u önerdi. Ece, "Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm" dedi.

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürerken gündeme; Niko Kovac, Roger Schmidt, Bruno Labbadia, Tayfun Korkut gibi isimleri geldi. Fenerbahçe'ye bir öneri de ünlü spor yorumcusu Ali Ece'den geldi. Ece, "Yönetimin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm" dedi.

Ali Ece'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"ACİLEN KARAR ALINMALI"

"F.Bahçe yönetimi acilen karar almamalı. Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Trabzonspor'la oynayacaklar. Emre Belözoğlu defalarca ezeli rekabette başarılı performans sergilemiş isim. Okan Buruk futbolu Emre'ye göre erken yaşta bıraktığı için teknik direktörlük için bütün gerekli çalışmaları yaptı. Teknik direktör olduktan sonra da devam etti. Okan Buruk, Sergen Yalçın örneklerinde şunu görüyoruz. Düşük bütçeli takımda kafa patlatarak Türkiye'de o kadronun yetenek toplamından daha yetenekli futbol oynatan iki isim.

"UZUN VADELİ OKAN BURUK'U DÜŞÜNÜRÜM"

Niye Okan Buruk dedim? Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm. Daha önce çeşitli mecralarda bunu konuştu. Inter örneği Conte. Allah aşkına Conte hangi kulübün efsanesidir? Juventus'un bu büyük galibiyet serisini başlatan Conte sonra Allegri geliyor. Inter bu sene büyük bir ezberi bozdu. Inter-Juventus en büyük derbidir.

"TERİM İSTEDİĞİ MÜDDETÇE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRIR"

Niye Okan Buruk? Uzun vadede Conte örneğinde olduğu gibi. Fatih Terim istediği müddetçe Galatasaray'ı çalıştırır. Başarılı olma ihtimali hep yüksektir. Terim'den sonra ne olacak? Genelde haklı çıktı. Teknik direktörlüğü bıraktığı gün başkan olur. Aklın yolu bir. Fenerbahçe Okan Buruk'u getirmeli. Çünkü Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın en büyük teknik direktör kozu o."