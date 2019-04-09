Ali Ece'den Burak Yılmaz'a Eleştiri: Böyle Bir Hakkı Yok

Çaykur Rizespor deplasmanında attığı gol sonrasında tribünler ve futbolcularla tartışma yaşayan

"ŞENOL GÜNEŞ'E BURAK YÜZÜNDEN SÖYLENMEYEN KALMADI"

Burak Yılmaz'ın bu davranışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, " Gecenin olayı Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan oyundan almasıydı. Burak Yılmaz haklı da olsa Şenol hocayı kızdırmaya hakkı yok. Şenol Güneş'e Burak Yılmaz yüzünden söylenmeyen kalmadı." dedi!

NELER YAŞANMIŞTI!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta siyah-beyazlı takımın üçüncü golünü atan Burak Yılmaz ile Karadeniz ekibinin taraftarları arasında kısa süreli gerilim yaşandı.Burak Yılmaz attığı golün ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi alırken, siyah-beyazlı isim, tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı ve Rizesporlu oyuncular tepki gösterdi.

GÜNEŞ'TEN BURAK YILMAZ'A: SENİ OYUNDAN ALACAĞIM

Hakem Arda Kardeşler bunun üzerine Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a 'Seni oyundan alacağım, sakin ol' şeklinde uyarı yaptı. Burak Yılmaz ise "Tamam hocam alma, sakinim" diyerek hocasına yanıt verdi.

Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.