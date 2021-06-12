Ali Düşmez: Gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Düşmez: Gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz

Ali Düşmez: Gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz
Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor

açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Çok ümitlerle geldik, çok daha iyi netice ve oyun bekliyorduk. Bugün bir tutuktuk, istediğimiz oyunu oynayamadık.

açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Çok ümitlerle geldik, çok daha iyi netice ve oyun bekliyorduk. Bugün bir tutuktuk, istediğimiz oyunu oynayamadık. 2'nci devre başladığında zaten 10-15 dakikayı atlatsaydık belki istediğimiz puanı alabilirdik. Kötü bir gündü Milli Takımımız için ama futbolda bunlar hep var. Zaten 3 ihtimalli maç olarak geldik, iyi oynamadık yenildik. 2 tane maçımız var bunları alıp gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz, sürdürmek zorundayız" diye konuştu. "TAKIMIMIZDAKİ ÇOĞU FUTBOLCU ŞAMPİYONADA İLK KEZ OYNUYOR"Milli takımda yer alan 26 futbolcudan 23'ünün ilk kez kadroda olması sebebiyle heyecan yapıp yapmadıkları sorulan Ali Düşmez, "Tabii İtalya kendi ülkesinde oynuyor. Takımımızdaki çoğu futbolcu şampiyonada ilk kez oynuyorlar ama bu düzeyde ben çok heyecanlandılar diyemem.  "2 MAÇI DA İNŞALLAH ALIRIZ"

Grupta Bakü'de oynanacak maçlar ile ilgili de konuşan Ali Düşmez, "Biz 2 maçı da istediğimiz oyunu oynayarak, istediğimiz neticeyi almak istiyoruz. Bir maçta pes etmememiz lazım. 2 maçı da inşallah alırız. En az 4 puan gerekiyor. Çünkü 3-0'lık netice biraz averajı da tehlikeye soktu. O bakımdan ben, 4 puan en az diyorum ama 2 maçta da galip gelmek hedef olmalı. Futbolda bunlar oluyor, iyi günler de var kötü günler de. 

- Roma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Veysel Eroğlu Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Düşmez: Gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 01:06:19. #1.16#

title