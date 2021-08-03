Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu

Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adıyaman İl Temsilciliği genel kuruluna tek liste halinde giren Ali Can Çelik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adıyaman İl Temsilciliği genel kuruluna tek liste halinde giren Ali Can Çelik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanlığı binasında gerçekleştirilen TFF İl Temsilciliği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ali Can Çelik tek liste ile aday oldu. Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Cenap Taşkın'ın divan başkanlığını, TFF İl Eğitimcisi Mehmet Şahin'in katip üyeliklerini ve Şambayatspor Kulüp Başkanı Yaşar Fidan'ın divan üyeliğini yaptığı kongreye 44 kulüpten 33'ü katıldı. Amatör spor kulüplerinden oy kullanan 33'ün de oyunu alan Alican Çelik, 6. kez başkan seçildi. Ali Can Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Adıyaman Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapacak.

Seçim sonrası kulüp başkanlarının kendisine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Ali Can Çelik, Adıyaman amatöründe birlik beraberlik içerisinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Başkan Çelik, "Pandemi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Öncelikle tüm camiamızın bu günleri sağlıklı şekilde geride bırakmasını arzu ediyorum. Tüm kulüplerimize İl Temsilci Yardımcım Zeynal Boz ile eşit mesafede olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeniden müsabakaların oynandığı güzel günlerde buluşmak dileğiyle tüm camiamız için hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu
Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Gülben Ergen Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:28:40. #1.15#

title