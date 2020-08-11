Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
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Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, IMF üzerinden "Parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor" sözleriyle kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Babacan, "Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz" dedi.

11.08.2020 00:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:56

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini IMF üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Babacan, Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomi bakanı 'Verelim mi bu borcu?' dedi 'Verin' dedim. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor" sözlerine "Ders vermiyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

IMF'ye Türkiye'nin borcunun son taksitinin ödendiği günün bir fotoğrafıyla mesaj paylaşan Ali Babacan, "Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF'ye olan borcunu sıfırladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var. Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz." dedi.

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt vermişti.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

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