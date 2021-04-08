ALGSPOR'un rakipleri belli oldu
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ALGSPOR'un rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ALGSPOR'un rakipleri belli oldu

T. Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda kuralar çekildi.

T. Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda kuralar çekildi.

Hasan Doğan Riva Tesislerinde yapılan kura çekiminde ALGSPOR seri başı olarak 1'inci torbada yer aldı. Ersin Düzen'in sunumunda kura çekimini T. Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ve Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber gerçekleştirdi. Gerçekleşen kura sonrası Gaziantep ALGSPOR, (C) grubunda yer alarak Kireçburnu, Fomget Gençlik ve Spor Kulübü ile Dudullu Futbol Takımı ile eşleşti.

16 takım 4 grupta ilk iki mücadelesi verecek

17 Nisan'da başlayacak T. Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda 16 takım 4 grupta ilk 2'ye kalarak çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Geçen sezonun başarılı takımı ALGSPOR'da bu sezonda şampiyonluk hesapları yapan en güçlü takımlardan birisi olurken rakipleriyle belirlenen tarihlerde Antalya'da karşı karşıya gelecek. T. Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu 4 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla son bulacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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