Alfemo'ya Dünya Kalite ödülü

09.10.2019 14:24

Kalite bilincine ve Ar-Ge'ye önem veren uluslararası iş insanlarının takip ettiği Lob'in Europe bu yılki Dünya Kalite Ödülü'nü Alfemo'ya verdi. Beş kıtada 60 ülkeye ihracat yapan Alfemo'ya ödülü 2 Ekim'de düzenlenen 14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nde takdim edildi. Ödülü Alfemo adına Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Cüneyt Uzer aldı. Türkiye'nin yüzü olmayı başaran marka 2012 ve 2015'te de Avrupa Kalite Ödülü ve Dünya Kalite Ödülleri'ni almıştı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yapılan törene devlet ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ile iş adamları katıldı.



Türkiye'nin yüzü ve gururu: Alfemo



Bu ödülün yanı sıra merkezi Londra'da bulunan Lob'in International, gelişen Türkiye'nin büyüyen şirketlerini 15 Kasım 2019'da 'Türkiye'nin Yüzü Zirvesi'nde bir araya getirecek. Londra'daki uluslararası iş dünyasının da katılacağı bu resepsiyonda Alfemo'ya 'Türkiye'nin Yüzü ve Gururu Belgesi' verilerek firma onurlandırılacak.



Etkinlikte 'Türkiye'nin Yüzü Kataloğu'nun da tanıtımı yapılacak. Türkiye'nin TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, TOBB gibi iş dünyasını temsil eden saygın kuruluşların katkısıyla oluşturulan katalog Lob'in International'ın çok uluslu ve saygın jürisi tarafından değerlendirilecek. Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan katalog başta Tokyo, New York, Bangkok ve Londra'daki sanayi ve iş dünyasının etkin kuruluşlarıyla paylaşılacak.



Beş kıtada 60 ülkeye ihracat



İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım alanındaki başarıları nedeniyle bu yıl ödül alan Alfemo, 1997'den beri Türkiye'de döşemeli ve panel mobilya üretimi alanında ki özgün tasarımlarıyla öne çıkıyor. Bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesuarları tüketiciye sunan Alfemo, Türkiye'nin en beğenilen mobilya markaları arasında en üst sıralarda yer alıyor. İzmir Torbalı'da 60 bin metrekaresi kapalı, toplam 200 bin metrekarelik alanda üretilen ürünler beş kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor.



Alfemo modern ve fonksiyonel mobilyalar üretirken şehirli ve batılı bakış açısını fazlasıyla kullanıyor. İleri teknoloji ve yüksek kaliteyle üretim yapıyorlar. Üstelik bunu dünya standartlarında tekniklerle ve çevre kirliliğine duyarlı makinelerle gerçekleştiriyorlar. Bugün Alfemo 19 ülkede 40 mağaza, Türkiye'de ise yaklaşık 120 mağaza ile hizmet veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA