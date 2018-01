Alfa Romeo Giulietta Btcc İçin Hazırlanıyor

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Giulietta'yı hatırlıyor musunuz? Yaklaşık sekiz yıldır üretim aşamasında olan model daha sportif hali ile BTCC yarışları için hazırlandı.

Alfa Romeo Giulietta BTCC için hazırlanıyor



Yeni Giulia ve Stelvio gölgesinde kalan Giulietta, tasarım anlamında bambaşka bir yapıya kavuştu. Ancak hala içinde bir miktar hayat var. Bu hafta Birleşik Krallık'taki Autosport International Fuarı'nda açılan Duo Motorsport ile HMS Racing arasında işbirliği sağlandı. Bu destek üreticinin kendisinden değil, Alfa Romeo bayiler konseyi tarafından destekleniyor. Aracın tam özellikleri ortaya çıkmasa da, yeni nesil yönetmeliklere göre otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. Bu motor altı ileri sıralı şanzıman ile kombine edilmiş. ECU Cosworth tarafından yapılmış debriyaj ve pedal kutusu dikkat çekiyor. Frenler AP Racing tarafından tedarik edilmektedir. Giulietta, BTCC'nin Audi S3, BMW 125i, Ford Focus RS, Honda Civic Type R, MG6, Subaru Levorg, Vauxhall Astra ve Volkswagen CC'nin NGTC sürümleri bu yarışta yer alacak.

The post Alfa Romeo Giulietta BTCC için hazırlanıyor appeared first on Carmedya.