Aleyna Tilki'den Çarpıcı Sözler: Keşke Herkes Çıplak Gezse

Aleyna Tilki, Uçankuş TV'ye verdiği röportajda yine adından söz ettirecek açıklamalarda bulundu. Tilki, "Keşke herkes çıplak gezse" dedi.

"İÇİMDEN GEÇENLERİ SÖYLESEM, BENİ SINIR DIŞI EDERLER"

Keşke ayıp olmasaydı da herkes çıplak gezseydi diyen Aleyna Tilki, "İçimden geçen her şeyi Tweet atsam beni sınır dışı edenler." dedi. Kendini çok beğenen Aleyna, aynaya her baktığında ne kadar mükkemmel olduğunu da söylemeden edemedi.